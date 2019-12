Sostanza stupefacente e serra in casa: carabinieri arrestano 28enne nel Napoletano

I Carabinieri della Stazione di Gragnano hanno tratto in arresto per detenzione di droga a fini di spaccio Franco Iozzino, 28enne del luogo già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione, i militari hanno rivenuto nell’abitazione dell’uomo 65 grammi di marijuana e materiale vario per il confezionamento. La droga era nascosta in uno zaino. In una camera dell’appartamento scoperta anche una serra artigianale portatile completa di impianto di illuminazione e ventilazione artificiale. Iozzino si trova ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA