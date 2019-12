Napoli, c'è una voragine sotto la strada: «Intervenite subito per la sicurezza dei cittadini»

C’è una “caverna” sotto il manto stradale di via Marco Rocco di Torrepadula. Una strada che da ormai quattro anni, presenta cedimenti e voragini in uno stesso punto. In una porzione di asfalto ai limiti della carreggiata che, dopo le forti piogge delle scorse settimane, risulta nuovamente lesionata. Solo la curiosità ha portato alcuni attivisti e consiglieri dell’VIII Municipalità, a spingersi sulla scarpata oltre la strada, dove è stata riscontrata una frana che ha “svuotato” parte del terrapieno sottostante.

LEGGI ANCHE Cupa Perillo, botta e risposta tra Comune e Regione: «Aspettiamo De Luca»

«Nonostante le denunce - commentano Alfredo Di Domenico e Rosario Palumbo - non è stato fatto niente. Su questa strada continuano a transitare centinaia di mezzi pesanti e sarebbe necessario un controllo, per verificarne la sicurezza. Chiediamo agli organi competenti di intervenire il prima possibile, perché riteniamo che sia giusto rassicurare i residenti ed cittadini di Chiaiano».



Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA