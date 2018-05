Sotto il letto 18 chili di sigarette di contrabbando: arrestato 55enne nel Napoletano

Giovedì 24 Maggio 2018, 21:29 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 21:29

Questa mattina i poliziotti del commissariato di Torre del Greco hanno arrestato Pierino Pernice, 55 anni. Nel corso di un’operazione finalizzata alla ricerca di armi e munizioni illegali, gli agwenti hanno perquisito l’abitazione del 55enne rinvenendo sotto il letto 92 stecche di sigarette di contrabbando per un peso di 18.400 kg mentre nel vano cucina sono state rinvenute altre 68 stecche di sigarette di contrabbando prive del sigillo di stato per un peso complessivo di 13.600 kg.Pernice è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.