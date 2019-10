Napoli: sullo scooter senza patente, 53enne investito da un Tir a Gianturco. È grave

Grave incidente per un 53enne napoletano investito ieri sera, alle 22, da un Tir nella zona industriale di Napoli. L'uomo era a bordo di un ciclomotore e stava impegnando la rotonda di via Gianturco, all'altezza dell'interazione con via Galileo Ferraris quando ha perso il controllo del mezzo in seguito all'impatto con il Tir.

Il centauro è stato sbalzato per alcuni metri e questo gli ha salvato la vita. La vittima, infatti, si è ritrovata distante dal camion che ha trascinato lo scooter al di sotto delle sue ruote, schiacciando completamente il ciclomotore. Il 53enne, che indossava il casco, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale del Mare dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto è intervenuta la sezione Infortunistica della polizia municipale comandata da Antonio Muriano che ha effettuato i rilievi planimetrici e accertato le condizioni del conducente del Tir, un 55enne napoletano che è risultato negativo ai test tossicologici. Dai primi accertamenti degli agenti è anche emerso che il centauro guidava il ciclomotore senza mai aver conseguito la patente. In giornata i poliziotti municipali procederanno all'acquisizione delle immagini della videosorveglianza in zona.

