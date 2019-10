Sottosuolo allagato e crepe nei palazzi nel Napoletano: «Via i residenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 18 Ottobre 2019, 09:21

Emergenza continua a Casoria: dopo l'ennesima frana alla voragine di largo San Mauro, scatta l'allarme anche in via Brodolini. Cinque famiglie sono state costrette, l'altra sera, a lasciare l'abitazione. Copiose perdite d'acqua, quasi certamente derivanti dalla rete idrica, hanno provocato, infatti, danni a due fabbricati costringendo i tecnici comunali, su indicazione anche dei vigili del fuoco, a disporre lo sgombero delle palazzine. «Si rilevano lesioni e un quadro fessurativo di una certa importanza per cui, sebbene in fase precauzionale, abbiamo disposto lo sfratto delle persone residenti» fanno rilevare al palazzo di città di piazza Domenico Cirillo. Ora si lavora con celerità per individuare e riparare la falla mentre successivamente si provvederà ad eseguire eventualmente l'opera di consolidamento necessaria per eliminare ogni pericolo, a tutela e a garanzia dell'incolumità pubblica e privata.