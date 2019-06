Spacca i finestrini delle auto in sosta e arraffa tutto, arrestato topo napoletano

Giovedì 20 Giugno 2019, 18:20

I carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale hanno tratto in arresto Bruno Brunelli, 30enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L'uomo aveva appena spaccato il finestrino posteriore di un veicolo parcheggiato in via Lauria e rubato due borsoni dal suo interno. Sorpreso dai carabinieri, il 30enne ha tentato la fuga ma è stato immediatamente bloccato e arrestato.Restituita la refurtiva e dopo le formalità di rito, Brunelli è stato sottoposto ai domiciliari in attesa della celebrazione di giudizio con rito direttissimo.