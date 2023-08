Sono tornati, hanno colpito ancora. In azione i delinquenti specializzati nelle “spaccate”, che utilizza la tecnica dell’ariete per scardinare anche pesanti saracinesche a protezione dei negozi. Due colpi in tre giorni.



Stessa tecnica, stesso orario, identiche modalità operative: non c’è dubbio che dietro questi inquietanti episodi ci sia sempre la stessa mano. Episodi che fanno crescere la paura tra i residenti della zona collinare, e che confermano quanto sia difficile cogliere sul fatto i criminali. Entrambi i raid - commessi in via Domenico Fontana - non sono andati a buon fine: il primo colpo, ai danni del “Superò”, è sfumato perché si sono attivati gli allarmi acustici; il secondo - perpetrato ai danni della farmacia Municinò - è stato sventato invece per l’intervento di alcuni residenti svegliati dal fragore dell’impatto con e saracinesche. E da un balcone vicino, stando alle testimonianze di alcuni condomini, qualcuno avrebbe anche esploso due colpi di pistola in aria, mettendo in fuga i ladri. Sul primo episodio indaga la polizia, sul secondo i carabinieri.

Ma procediamo con ordine. Manca poso all’alba di lunedì scorso quando le telecamere degli impianti di videosorveglianza esterna ed interna del “Superò” di via Domenico Fontana 44 inquadrano le sagome di almeno due, tre persone con il volto semicoperto che, dopo aver scardinato la saracinesca principale, si introducono lei locali. L’orologio segna le 5,40 del mattino, e ovviamente la strada è deserta.

I ladri riescono a raggiungere il piccolo ufficio dell’amministrazione, cercano forse contanti o la cassaforte: ma si attivano i potenti allarmi acustici che mettono in fuga i malviventi. Sul posto poi arrivano i responsabili dell’esercizio commerciale, con gli agenti del commissariato Arenella e la Scientifica. Nulla è stato trafugato, indagini in corso.

Nella notte tra mercoledì e giovedì il secondo colpo. Questa volta i delinquenti prendono di mira la farmacia Municinò di via Fontana 37 (praticamente di fronte al supermercato): sfasciano e sradicano due saracinesche aprendosi un varco verso l’interno. Il fracasso svegli alcune persone che non sono partite per le vacanze e dormono probabilmente con balconi e finestre aperte, e da una di queste c’è chi intuisce che è in corso un furto: qualcuno riesce a mettere in fuga i malviventi sparando due colpi di pistola in aria, mentre c’è già chi ha allertato i carabinieri. Anche in questo caso si tratterà solo di un furto tentato: ma i danni causati dalla distruzione di saracinesche e vetrate infrante sono ingenti.

Anche su questo secondo episodio i carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. E mentre le indagini procedono monta l’insicurezza tra residenti, farmacisti e commercianti dell’Arenella. Difficile cogliere i criminali sul fatto: pare che, sfruttando l’orario precedente all’alba, i malviventi organizzino i loro colpi mettendo a monte e a valle delle strade interessate dei pali, pronti a dare l’allarme in caso di passaggio di pattuglie delle forze dell’ordine. Sugli episodi interviene il consigliere della Municipalità Vomero-Arenella, Rino Nasti: «Fatti inquietanti, che hanno colpito due attività commerciali, ma il senso di insicurezza è collettivo, perché tutti si sentono minacciati da una criminalità rapace. Via Domenico Fontana è una strada importante, evidentemente si è voluto dare un segnale di impunità che deve ricevere la risposta delle forze dell’ordine, con intensificazione dei presidi e dei controlli».