Domenica 7 Luglio 2019, 11:38

I Carabinieri della stazione di Striano, nell’ambito di uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti sulla linea ferroviaria circumvesuviana, hanno tratto in arresto Eugenio Benvenuto, un 42enne del posto già noto alle forze dell’ordine.L’uomo era poco distante dai binari e attendeva che un “cliente” si presentasse per acquistare una dose.I militari l’hanno notato e hanno atteso che avvenisse lo scambio per intervenire.Bloccati entrambi, i carabinieri hanno sequestrato una stecchetta di hashish del peso di 2 grammi e rinvenuto nelle disponibilità di Benvenuto un bilancino di precisione e 15 euro in contante, verosimilmente provento di spaccio.Il 42enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa della celebrazione di giudizio con rito direttissimo.L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura.