Napoli, spacciatore inseguito e bloccato in corso Garibaldi: arrestato 17enne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Gabella alla Farina hanno notato un giovane che ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro e, alla loro vista, si è allontanato per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto e bloccato in corso Garibaldi trovandolo in possesso di sei involucri con 7 grammi circa di marijuana e 220 euro, mentre l’acquirente ha fatto perdere le proprie tracce; infine, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dello spacciatore dove hanno rinvenuto altri 1520 euro.

E.C., 17enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.