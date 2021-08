Spacciatore arrestato a Nola: droga in tasca e a casa

Arrestato uno spacciatore a Nola, in piazza Giordano Bruno. Lo hanno bloccato i poliziotti che hanno rinvenuto nelle sue tasche uno dei due un involucro con 1,5 grammi circa di hashish, due bustine con 4,5 grammi circa di marijuana e 100 euro. Poi hanno perquisito la sua abitazione e trovato in un borsone da viaggio 23 grammi di marijuana e un bilancino. Quindi hanno arrestato il 26enne di Tufino per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; mentre un 18enne che era con lui al momento dei controlli è stato trovato in possesso di 4 grammi circa di hashish ed è stato sanzionato.

