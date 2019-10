San Giorgio a Cremano, fermato pusher sullo scooter con cocaina e soldi

Gli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano hanno notato in via Cupa Mare un ragazzo a bordo di un motociclo il quale, alla vista della volante, ha accelerato la marcia tentando di allontanarsi.



Il giovane è stato raggiunto e bloccato mentre gettava in terra un contenitore di mentine all'interno del quale i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato cinque dosi di cocaina oltre a 260euro. Inoltre, è emerso che l'uomo era sprovvisto di patente di guida poiché revocata.



V.M., 33enne oplontino, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e per guida senza patente. Ultimo aggiornamento: 13:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA