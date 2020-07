Lo spacciatore ​con i bigliettini da visita arrestato a Casoria

Nel corso della costante attività antidroga svolta nel centro abitato di Casoria, i carabinieri della sezione operativa hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio S.C., 19enne del posto già noto alle forze d’ordine.

L’uomo è stato notato in piazza San Paolo mentre cedeva un involucro ad un ragazzo. Si è accorto della presenza dei carabinieri ed ha provato a fuggire ma è stato bloccato dopo un inseguimento in via Principe di Piemonte.

Perquisito, il 19enne è stato trovato in possesso di cinque dosi di marijuana pronte per la vendita, della somma contante di 120 euro provento dell’attività illecita, di un telefono cellulare e di nove bigliettini da visita dove, per estendere il proprio business, aveva scritto il numero di telefono da contattare per acquistare lo stupefacente.

Lo spacciatore è stato arrestato e tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.

