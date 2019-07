Martedì 9 Luglio 2019, 08:16

Un 29enne dei Quartieri Spagnoli già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.Durante una perquisizione domiciliare il 29enne è stato sorpreso dai militari mentre confezionava cocaina in dosi. Sequestrati 11 grammi di sostanza, un bilancino di precisione, un coltello sporco di droga, un dispositivo per il sottovuoto e buste di cellophane. Dopo le formalità di rito, il 29enne è stato portato nel carcere di Poggioreale.