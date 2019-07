Sabato 20 Luglio 2019, 14:33

CAPRI - Arresto per droga nella movida notturna caprese. Una pattuglia della stazione dei carabinieri di Capri nel corso di un servizio nottorno mirato al contrasto della spaccio di stuefacenti, la scorsa notte ha arrestato nei pressi di una discoteca isolana un trentaquattrenne napoletano mentre cedeva una dose di cocaina ad uno straniero. Nell'ambito dello stesso servizio sempre i Carabinieri di Capri hanno denunciato in stato di libertà un 54enne italiano con l'accusa di concorso in detenzione di sostanza stupefacente, tre grammi di cocaina che erano stati occultati in un pacchetto di sigarette. Il turista straniero è stato segnalato alle autorità competenti come assuntore mentre per il pusher sono scattate le manette e stamattina dopo l’arresto in caserma il 32 è stato trasferito dai carabinieri presso il Tribunale di Napoli per essere sottoposto al rito per direttissima.