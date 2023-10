Spacciatore nigeriano sorpreso con 11 dosi di cocaina: arrestato

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubbliconel transitare in piazza San Francesco da Paola, a Napoli, hanno notato un uomo che stava consegnando un involucro ad un altro soggetto in cambio di denaro.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente.

L'uomo ha tentato invano di liberarsi di un piccolo borsello contenente 11 involucri di cocaina ma è stato bloccato e trovato in possesso anche di 30 euro e due telefoni cellulari che sono stati sequestrati.

Un 32enne nigeriano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed altresì denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato poiché inottemperante ad un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli.