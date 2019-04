Raffaella Parvolo ha ricevuto la card per ricevere il reddito di cittadinanza insieme al suo compagno? La Parvolo, personaggio molto noto su Facebook, ha pubblicato una foto in cui, insieme al...

Non risultava detenuto, ma a piede libero. Stranezze del caso: un buon motivo per non azionare la procedura d’urgenza e non andare spediti come avrebbe meritato il fascicolo di un presunto boss...