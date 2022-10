Spacciatori a 16 anni, arrestati: in tasca crack, hashish e cocaina

Hanno 16 anni, sono incensurati e i carabinieri di Castello di Cisterna li hanno arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio. Nel complesso popolare “Cisternina”, i due ragazzi sono stati perquisiti: uno aveva 7 dosi di crack, 3 stecche di hashish e 2 dosi di cocaina, droga pronta per essere venduta; l’altro era in possesso di 215 euro ritenuti provento del reato. Tutto sequestrato.