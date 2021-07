La spacciatrice incinta con la cocaina nella borsa: denunciata

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 32enne incensurato e denunciato per lo stesso reato una 31enne, anch’ella incensurata, e evidentemente agli ultimi mesi di gravidanza. Sono stati controllati in via Don D’Angelo a bordo di un’utilitaria, durante un controllo alla circolazione.

Nella borsa della donna cinque involucri termosaldati contenenti cocaina e 640 euro in contante ritenuto provento illecito. Nelle disponibilità dell’uomo, invece, un foglio sul quale erano riportati appunti riconducibili all’attività di spaccio.

Il 32enne è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.