Napoli: spacciatore in auto, soldi e dosi passati attraverso il finestrino

Venerdì 19 Aprile 2019, 15:03

Spacciava in auto, per strada, raggiungendo i clienti per passare droga e soldi dai finestrini. Questa la tecnica di un 28enne napoletano, Luigi Viscardi, arrestato ieri dai poliziotti della Squadra Mobile di Napoli. L ’uomo è stato intercettato durante un normale servizio di controllo del territorio quando gli agenti hanno notato un ragazzo all’interno di un’autovettura in sosta su via Arenaccia.Il giovane era apparso visibilmente nervoso ai poliziotti che hanno deciso di appostarsi, in attesa di capire le sue intenzioni. Trascorsi pochi minuti, è arrivata una seconda auto che si è accostata all’altra in modo che i finestrini fossero praticamente adiacenti e il conducente che aveva raggiunto l'auto in sosta, ha allungato la mano consegnando all’altro un piccolo involucro e ricevendo in cambio una banconota.A quel punto gli agenti hanno inseguito la seconda autovettura che, dopo lo scambio aveva immediatamente imboccato via Arenaccia in direzione Piazza Carlo III, e l’hanno fermata dopo pochi metri. L’uomo a bordo dell’auto, Luigi Viscardi, aveva tre confezioni in cellophane termosaldate nella tasca destra dei pantaloni, la somma di 235 euro in banconote di vario taglio e nella tasca sinistra un telefono cellulare. Il 28enne è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale per il reato di detenzione e spaccio di droga.Un’altra pattuglia della Squadra Mobile, ha identificato il conducente dell’altra autovettura, ancora in sosta, pronto a consumare la cocaina acquistata poco prima. La sostanza è stata sequestrata dagli agenti, i quali hanno denunciato amministrativamente il giovane per uso personale.