I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Poggioreale hanno arrestato Paolo Mancini, un 40enne di Barra già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato notato fuori la sua abitazione in Via Mastellone mentre cedeva una stecca di hashish ad un “cliente”. Bloccato il 40enne e Identificato l’acquirente, i militari hanno sequestrato la sostanza ceduta. Perquisito, Mancini è stato trovato in possesso di altre 3 stecche di hashish del peso complessivo di 18 grammi. Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di celebrazione di giudizio con rito direttissimo. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura.

Sabato 15 Giugno 2019, 10:16

