​Spacciava nel Parco Verde di Caivano, 30enne arrestato dai carabinieri

Venerdì 14 Giugno 2019, 08:44

Arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Caivano Francesco Marino, un 30enne del Parco Verde già noto alle Forze dell’OrdineL’uomo è stato sorpreso dai militari nel “Parco Verde” mentre stava cedendo una dose di stupefacente ad un “cliente” poi riuscito ad allontanarsi nelle fasi concitate dell’intervento dei carabinieri.Perquisito, il 30enne è stato trovato in possesso di 5 stecchette di Hashish del peso di 15,50 grammi, 15 confezioni di marijuana del peso di 16 grammi e di 10 euro in contante.L’arrestato è ora ai domiciliari in attesa di rito direttissimo