Stamattina gli agenti del Commissariato San Giovanni Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in vico Marina ai due Palazzi un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa all’interno di uno stabile, si è diretto verso le cabine posizionate nelle vicinanze della passeggiata che costeggia il mare.

I poliziotti hanno bloccato l’uomo trovandolo in possesso di 3 buste contenenti 150 involucri del peso complessivo di circa 167 grammi di marijuana mentre, in una fenditura delle cabine in legno, hanno rinvenuto altri 2 involucri con la stessa sostanza, un bilancino e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.



Giorgio Autiero, 55enne napoletano, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA