Spaccio di droga davanti alle scuole di Marano e Villaricca: arrestati due pusher

Due giovani spacciatori, in azione nei pressi di due scuole della provincia di Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Marano. I due pusher, uno maggiorenne e l'altro minorenne, sono stati individuati e fermati - in flagranza di reato e in due distinte operazioni eseguite dai militari del nucleo radiomobile di Marano - all'esterno della scuola media Massimo D'Azeglio di Marano, della scuola Ada Negri di Villaricca e del liceo Cartesio di Villaricca. Entrambi erano intenti a spacciare hashish e marijuana.I due arrestati, S.R., 20 anni, residente a Marano, e V.F., 17 enne residente a Giugliano, sono attualmente ai domiciliari.