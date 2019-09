In manette per spaccio 31enne di Scampia I carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia Stella hanno tratto in arresto per spaccio di stupefacenti Veronica Yesenia Gambino, 31enne di Scampia già nota alle forze dell'ordine. Circa un mese fa fu arrestata per lo stesso reato. Questa volta, i militari l’hanno sorpresa in Via Fellini, nei pressi del Lotto T/A, nell’area del cosiddetto “Chalet Bakù”. Stava cedendo stupefacenti ad alcuni “clienti” quando i carabinieri l’hanno bloccata e perquisita. Addosso nascondeva 17 grammi di eroina suddivisi in altrettante dosi, 13 dosi di cocaina per complessivi 3 grammi, 9 di cobret e 12 di crack. Nelle sue tasche anche 355 euro in contante ritenuto provento illecito. La 31enne è stata tradotta al carcere femminile di Pozzuoli.

Venerdì 27 Settembre 2019, 11:19 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2019 12:04

