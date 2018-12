Spaccio al Bronx di Napoli, arrestate 2 donne: sequestrate diverse confezioni di cocaina

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Giovanni Barra e gli uomini del Reparto prevenzione Crimine Campania hanno arrestato Pasqualina Palma e Michela di Gennaro, napoletane rispettivamente di 26 e 58 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti, a seguito di un’indagine info investigativa hanno appurato che nell’edilizia popolare del cosiddetto quartiere Bronx vi era una fiorente attività di spaccio.



Gli agenti con l’ausilio dell’unità cinofila Kira hanno fatto irruzione all’interno del complesso edilizio e all’interno dell’abitazione delle 2 donne. All’arrivo della Polizia la 26enne ha cercato di lanciare dalla finestra 2 buste da regalo ma è stata prontamente bloccata.



All’interno delle buste i poliziotti hanno rinvenuto 3 confezioni sottovuoto contenenti cocaina e 50 confezioni in cellophane termosaldate, a loro volta contenenti ciascuna 20 confezioni singole termosaldate per un totale di mille

confezioni, nonché due quaderni a quadretti riportanti date e rendicontazioni dell’illecita attività. La droga per un peso complessivo di 520 grammi e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati mentre le due donne sono state arrestate e condotte presso la casa circondariale di Pozzuoli.

Martedì 11 Dicembre 2018, 19:21

