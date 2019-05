I carabinieri della tenenza di Caivano hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Antonio Chioccarelli, 26enne, Gerardo Angelino, 39enne e Enzo Lionelli, 51enne, tutti del luogo e già noti alle forze dell'ordine. I militari delle dell’arma li hanno sorpresi su via atellana nel rione Iacp, il cosiddetto Bronx. Il 26enne era intento a spacciare dietro un cancelletto blindato sul quale era stata rivcavata una feritoia per passare la “roba” mentre i complici gli facevano da vedetta e indirizzavano gli acquirenti. I tre sono stati bloccati. Rinvenute e sequestrate 47 dosi di cocaina, 81 di eroina e 196 euro ritenuti provento dello spaccio. Gli arrestati sono stati tradotti a Poggioreale.

Venerdì 3 Maggio 2019, 13:11

