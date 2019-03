Spaccio di cocaina a cielo aperto, blitz dei carabinieri nel Napoletano

Venerdì 22 Marzo 2019, 10:00

Spaccio di cocaina nel centro di Marano, blitz dei carabinieri. I militari hanno fatto irruzione nella tarda serata di ieri al centralissimo corso Umberto e, successivamente, in un'abitazione della zona, dove hanno rinvenuto numerose dosi di cocaina e hashish. Arrestato Francesco Carandente Sicco, meglio noto come “Pellechiello”, spacciatore già noto alle forze dell’ordine e ritenuto contiguo ad alcuni malavitosi affiliati ai clan egemoni della città.Il pusher, già arrestato nel 2017, operava prevalentemente all’angolo tra corso Umberto e via Cristoforo Colombo. Due anni fa i carabinieri di Marano sequestrarono 7 panetti di hashish, 13 stecchette del peso complessivo di circa 30 grammi e 30 euro in banconote di vario taglio, oltre a un coltello e 2 bilancini.