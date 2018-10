Mercoledì 17 Ottobre 2018, 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si erano resi irreperibili nel maxi-blitz antidroga dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere che lunedì 15 ottobre aveva portato in manette 67 persone (58 in carcere, 9 ai domiciliari), facenti parte secondo l'accusa di cinque organizzazioni criminali dedite allo spaccio di cocaina e crack in basi ubicate nelle tre province campane di Caserta, Napoli e Avellino. Quarantottore ore dopo, tre dei cinque indagati ancora ricercati, tutti destinatari di ordinanza agli arresti domiciliari, si sono costituiti ai carabinieri; si tratta della 36enne Efi Puliassis, che si è presentata alla stazione dei carabinieri di Avella, del 34enne Leonardo Mauro e della 22enne Francesca Stellato, entrambi costituitosi presso la Compagnia dell'Arma di Santa Maria Capua Vetere.