Martedì 19 Giugno 2018, 08:50 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2018 08:50

Sei persone sono state arrestate stamattina dai carabinieri, a Napoli e a Maratea (Potenza), al termine di indagini su un clan che aveva monopolizzato lo spaccio di droga - in particolare, di cocaina - sulla costa tirrenica lucana. Delle persone arrestate, tre sono in carcere e tre ai domiciliari: sono accusate di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga. Il giro di affari accertato dagli investigatori supera i centomila euro. Le indagini dei carabinieri, cominciate circa un anno fa, sono state coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza. Aspetti dell'operazione saranno illustrati ai giornalisti alla procura della Repubblica di Potenza in mattinata.