Napoli, spaccio di coca in casa: denunciato 47enne

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico San Felice hanno notato una persona, all’esterno di un’abitazione al primo piano, che, in cambio di denaro, ha ricevuto qualcosa da un uomo. I poliziotti, insospettiti, sono entrati nell’appartamento dove hanno sorpreso un uomo seduto ad un tavolo che aveva appena ceduto un involucro ad una persona che è stata subito bloccata mentre l’indagato, alla vista degli operatori, si è diretto in bagno dove ha lanciato altri involucri nel water tentando di liberarsene e di guadagnare la fuga ma, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Inoltre, gli operatori, con il supporto delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno effettuato un controllo nell’alloggio in cui hanno rinvenuto complessivamente 40 involucri contenenti circa 7 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, un coltello, un cellulare e 550 euro.

Pertanto, un 47enne napoletano con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.