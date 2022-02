Spaccio di cocaina, a Marano arrestati mamma e figlio

Blitz degli agenti del commissariato di Giugliano in una palazzina del centro storico di Marano.

Nella tarda serata di ieri, in via Parrocchia, nell'ambito di un'operazione anti droga, i poliziotti hanno arrestato due persone, madre e figlio, entrambi con precedenti per spaccio di stupefacenti, così come altri familiari che da anni - secondo gli inquirenti - gestiscono in casa una piccola piazza di spaccio.

Sono stati sequestrati oltre 200 grammi di cocaina e 1500 euro in contanti, ritenuti derivanti dall'illecito profitto. Mamma e figlio sono stati condotti in carcere e sono ora in attesa dell'udienza di convalida.