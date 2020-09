Spaccio di cocaina in motorino, 39enne arrestato nel centro storico di Napoli

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i falchi della Squadra Mobile hanno intimato l’alt a un uomo a bordo di un motoveicolo in via Santa Maria alla Scala il quale, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo disfacendosi di alcuni involucri.

I poliziotti l’hanno bloccato trovandolo in possesso della somma di 328 euro e hanno recuperato 10 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 1,5 grammi.

Carmine Quotidiano, napoletano di 39 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il motoveicolo è stato sottoposto sequestro.

