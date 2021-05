Spaccio di crack nelle case popolari di Brusciano, arrestato il pusher

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Castello Di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Giovanni Di Domenico, 34enne di Pomigliano già noto alle forze dell’ordine. È stato perquisito in via borsellino, all’interno del complesso di edilizia popolare di Brusciano noto come “legge 219”.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Furti nei supermercati, arrestato rapinatore seriale di ​uova di... IL FURTO Napoli: ruba una bici elettrica, ​incastrato dalle telecamere IL CASO Napoli, tenta di rubare di un negozio:beccato dalle telecamere di...

Nelle sue disponibilità 79 dosi di crack per un peso complessivo di 46 grammi circa e 491€ in contante ritenuto provento illecito. Di Domenico è stato tradotto al carcere di Poggioreale ed è in attesa di giudizio