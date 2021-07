Si chiama Salvatore Zerlenga il 30enne arrestato dai carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna per detenzione di droga a fini di spaccio. Era tra i palazzoni popolari del complesso “Legge 219” di via Borsellino a Brusciano e durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 140 dosi di crack (31 grammi circa) e di 350 euro in contante ritenuto provento illecito.

È finito in manette e ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.