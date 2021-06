Spaccio di droga a Casoria, arrestati due pusher con un panetto di hashish

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato di Afragola hanno controllato in via Giovanni Boccaccio a Casoria due persone a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto un panetto di hashish e un pezzo della stessa sostanza del peso complessivo di circa 92 grammi.

Gabriele Spizzico e Ferdinando Garzia, baresi di 27 e 24 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.