Spaccio di droga a Napoli Est, fermato pusher di marijuana senza patente

Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra hanno controllato in via Villa Bisignano un uomo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di 21 bustine contenenti 29 grammi circa di marijuana, di un cellulare e di 270 euro.

G.T., 18enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché sanzionato al codice della strada per guida senza patente poiché mai conseguita e per mancata copertura assicurativa; infine, il motoveicolo è stato sequestrato.