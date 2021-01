Spaccio di droga a Napoli, fermati due pusher all'Arenaccia

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Falchi della Squadra Mobile hanno notato due giovani a bordo di un’auto che consegnavano droga a un uomo in cambio di denaro in via Sant'Attanasio all’angolo con via Pietro Giannone.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando i due spacciatori in possesso di tre involucri con due grammi circa di cocaina, un involucro con un grammo circa di marijuana e 225 euro.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Spaccio di droga a Sant’Antimo, arrestato 36enne: in cucina 19... LA DROGA Spaccio di droga nei vicoli di Napoli: pusher arrestato mentre... LA SICUREZZA Controlli anti-Covid nel rione Salicelle: sequestrati proiettili...

C.C. e A.P., napoletani di 21 e 27anni, sono stati arrestati per spaccio di sostanza stupefacente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA