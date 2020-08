Spaccio di droga a Poggioreale, pusher arrestato con 50 dosi di hashish

I carabinieri della stazione di Scampia hanno arrestato per spaccio di droga Diego Norcaro, 37enne del quartiere di Poggioreale già noto alle forze dell'ordine.

L’uomo era in via Fava, in strada, tra i palazzi del locale complesso popolare. I carabinieri lo hanno notato mentre contava alcuni involucri che aveva poggiato a terra. Norcaro ha notato i militari solo quando erano ormai a un metro di distanza. Perquisito, è stato trovato in possesso di 50 dosi di hashish, 20 di marijuana e 30 euro in contante ritenuto provento illecito.

Finito in manette è stato sottoposto ai domiciliari ed è ora in attesa di giudizio.

