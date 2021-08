Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti gli agenti dei commissariati di Pompei e Sorrento hanno effettuato un controllo in via Ripuaria a Pompei presso un’attività commerciale dove hanno rinvenuto due buste con 240 grammi circa di marijuana suddivisa in 50 involucri.

Il titolare della struttura, un 54enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.