Spaccio di droga a ​Porta Capuana, arrestato pusher denunciato due giorni fa

Era stato denunciato due giorni prima dell'arresto, sempre per detenzione di droga a fini di spaccio, Giuseppe Gelato, 25 anni, bloccato ieri sera, dopo un tentativo di fuga, in via Carbonara, a Napoli. In tasca gli agenti del commissariato Vicaria Mercato gli hanno trovato 10 dosi di eroina destinati alla vendita nella piazza di spaccio della vicina Porta Capuana.

Al giovane, che era sprovvisto di mascherina, è stato anche contestata la violazione delle norme anti-Covid. Sottoposto al giudizio con il rito «per direttissima», è stato condannato a un anno e 4 mesi e all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.