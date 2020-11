Spaccio di droga a San Giovanni a Teduccio, pusher denunciato dalla mamma

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e minaccia aggravata un 36enne di San Giovanni a Teduccio già noto alle forze dell'ordine. Ad allertare il 112 la madre, contraria alla sua attività di spaccio.

APPROFONDIMENTI IL CASO Bomba sotto l'auto di un ex neomelodico: giallo nel Napoletano LA SICUREZZA Controlli anti-Covid a Napoli, interrotto party abusivo in un hotel... IL LOCKDOWN Nuove fasce: da oggi Lombardia, Piemonte e Calabria arancioni,...

Non era la prima volta che discutevano per questo motivo ma in questa occasione l'uomo, stufo delle lamentele della donna, l'aveva minacciata puntandole contro un grosso cacciavite.Quando i carabinieri sono arrivati l'uomo ha provato a liberarsi di un bilancino di precisione, lanciandolo dalla finestra. Nell'abitazione rinvenuti e sequestrati 8 grammi circa di cocaina e 0,59 di hashish, oltre a materiale vario per il confezionamento delle dosi. In manette, il 36enne è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA