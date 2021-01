Spaccio di droga a Sant’Antimo, arrestato 36enne: in cucina 19 dosi di cocaina

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno visto in via Giacinto Gigante a Sant’Antimo un viavai di persone che entravano e uscivano da un palazzo.

Entrati nell’edificio, i poliziotti hanno bloccato un uomo in un appartamento e hanno rinvenuto, occultati in un mobile della cucina, 19 involucri con 13 grammi circa di cocaina, un bilancino e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Eduardo Garofalo, 36enne santantimese con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

