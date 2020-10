Spaccio di droga a Scampia, pusher arrestato tra gli ​edifici del lotto SC

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato Scampia hanno notato in via Annamaria Ortese, presso il complesso di edifici del lotto SC, un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa dietro un muretto, l’ha consegnata ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 113 euro ed hanno rinvenuto, occultate nell’intercapedine del muro, cinque bustine contenenti eroina per il peso complessivo di 2 grammi circa e sei bustine con 2 grammi circa di cocaina.

Marco Quotidiano, 31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

