Spaccio di droga a Torre del Greco, pusher arrestato con 29 stecche di hashish

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato di Torre del Greco hanno controllato in via Nazionale un uomo alla guida di un’auto in cui hanno rinvenuto 29 stecche di hashish del peso di circa 52 grammi e 220 euro.

Inoltre, presso l’abitazione dell’uomo, i poliziotti hanno rinvenuto altri 47 involucri della stessa sostanza del peso complessivo di circa 218 grammi.

Catello Pugliese, 55enne corallino con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

