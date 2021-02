Spaccio di droga al rione Traiano, fermato il pusher sullo scooter

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato San Paolo hanno controllato in via Anco Marzio una persona a bordo di un motociclo che ha tentato di allontanarsi e di disfarsi di una busta; l'uomo è stato trovato in possesso di 11 involucri con circa 175 grammi di cocaina e di 100 euro.

Luigi Imbriani, 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

