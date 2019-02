Gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato 3 persone in due distinte operazioni, perché responsabili del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti: si tratta di due napoletani, Marco Maio, 30 anni, e Mario De Tommaso, 34 anni, e di un senegalese, Modou Lowe, 24enne, cittadino senegalese.



Il primo arresto è avvenuto ieri sera, a Porta Capuana, in via Albanese dopo che, da un’indagine antidroga, i poliziotti hanno accertato che mentre De Tommaso si occupava del contatto con gli acquirenti, il Maio si occupava della cessione della droga. Gli agenti hanno notato che l’acquirente, una volta preso il contatto con il De Tommaso, riceveva da questi un foglietto di carta con il quale poi andava da Maio che, a sua volta, varcava il portone di uno stabile e ne usciva subito dopo consegnando della droga. I poliziotti sono intervenuti bloccando entrambi gli spacciatori e, al contempo, due avventori. Indosso al Maio è stata rinvenuta la somma di 175,00 euro, mentre De Tommaso aveva con se’ 105,00 euro. La droga invece era nascosta in una feritoia dello stabile: rinvenute e sequestrate 7 palline di cocaina.



Mentre i due spacciatori sono stati arrestati e gli avventori, uno trovato in possesso di una dose di cocaina e l’altro di cocaina, sono stati sanzionati amministrativamente e segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo. Questa notte è stata la volta di Modou Lowe, 24enne, cittadino senegalese, con precedenti di polizia, per il reato di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un servizio di appostamento iCarriera Grande, i poliziotti hanno notato il 24enne senegalese effettuare scambio droga-soldi con un giovane acquirente. Gli agenti hanno bloccato i due giovani. All’interno della tasca dei pantaloni del 24enne senegalese sono stati rinvenuti 07,33 grammi di marijuana e la somma di 55euro, suddivise in vari taglio. Il giovane acquirente, trovato in possesso di una bustina di marijuana, è stato sanzionato amministrativamente, mentre Modou Lowe è stato arrestato. I tre sono in attesa del rito per direttissima che si terrà questa mattina.

Martedì 19 Febbraio 2019, 14:37

