Spaccio di droga, arrestati fratellastro di un pentito e convivente. La loro casa videosorvegliata per timore di un blitz

Pozzuoli – Sono stati trovati in possesso di marijuana confezionata in dosi e pronta per essere venduta, soldi e di un bilancino di precisione i due pusher arrestati a Monterusciello dai carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli. Uno è Vincenzo Emir Del Sole, incensurato di 28 anni residente a Giugliano e fratello del pentito di camorra Napoleone Del Sole, gola profonda di “Iron Men”, inchiesta che nel 2016 ha smantellato tre clan a Pozzuoli. Insieme a lui è finito in manette Patrizio Formato, 33enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I due sono stati fermati dai militari in via Reginelle, nei pressi di un complesso di palazzine popolari tra Monterusciello e Licola, mentre viaggiavano a bordo di un’auto. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 27 grammi di marijuana già suddivise in dosi e pronte alla vendita e di un bilancino di precisione di cui i due hanno tentato di disfarsi durante il controllo. Addosso avevano anche 165 euro in contanti, soldi ritenuti incasso dell’attività di spaccio. Successivamente la perquisizione è stata estesa a casa di Del Sole, in un manufatto lungo la strada che costeggia i binari della cumana, dove i due convivono. E’ quì che i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un impianto di videosorveglianza che Del Sole e Formato avevano montato per eludere eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine. Dopo l’arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio i due sono in attesa di processo con rito direttissimo.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Napoli: dosi di hashish e marijuana nel muro, il cane Attila scopre... IL BLITZ Ponticelli, controlli a tappeto dei carabinieri: 4 persone arrestate LA SICUREZZA Controlli anti-Covid a Napoli, cinque arresti e raffica di multe dai...