Spaccio di droga nel carcere di Secondigliano, denunciate cinque donne con il reddito di cittadinanza

Cinque donne denunciate a piede libero per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. È questo il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli a margine dell’operazione che, nella giornata di ieri, ha portato all’esecuzione di oltre venti misure cautelari nell’ambito del blitz che ha disarticolato un’organizzazione criminale che gestiva lo spaccio di droga all’interno del carcere di Secondigliano.

Nel mirino dei militari sono finiti i nuclei familiari degli indagati, alcuni dei quali, si sospetta potrebbero avere avuto un ruolo di rilievo nell’introdurre la sostanza stupefacente all’interno del penitenziario. Accertamenti che sono stati estesi anche sotto il profilo patrimoniale per appurare l’eventuale disposizione di beni provento di natura illecita. In questo modo si è scoperto che le cinque donne, che percepivano tutte il reddito di cittadinanza, nel presentare domanda per il sussidio avevano omesso di indicare lo stato di detenzione dei loro congiunti. In questo modo avrebbero indebitamente incassato una somma, complessiva, di circa 33.000 euro. Si tratta di alcune familiari di esponenti di primo piano del sodalizio malavitoso costituitosi nel penitenziario.

Una di loro, ad esempio, è imparentata con Eugenio D’Atri, considerato esponente di spicco della criminalità vesuviana e uno dei principali trafficanti di droga dell’intero hinterland partenopeo. Detenuto, tra le altre cose, per gli omicidi di Francesco Tafuro e Domenico Liguori, D’Atri, alcuni anni fa, aveva cercato di convincere gli inquirenti di essere pronto a collaborare con lo Stato ma la sua richiesta era stata respinta. Un’latra donna, invece, sarebbe parente di Raffaele Valda, ras della mala di Barra e, insieme ad alcuni membri della famiglia Abrunzo, protagonista di una sanguinosa scissione del clan Cuccaro-Aprea. Altre due indagate, invece, sono legate a Salvatore Basile e Raffaele Riccio. Il primo indicato come esponente di rilievo delle cosche che operano nel rione Traiano, il secondo, invece, considerato affiliato all’organizzazione malavitosa fondata dal defunto Emanuele Sibillo e da suo fratello Pasquale, la famigerata paranza dei bambini. La quinta indagata, invece, è una familiare di Giuseppe Mazziotti, indicato come uomo del clan Vigilia di Soccavo.

Il risultato più importante è stato, però, l’arresto di Mariano Porcino, alias ‘o gemello, giovanissimo ras della zona di Santa Chiara e, soprattutto, al centro delle indagini su quanto accadeva all’interno del carcere di Secondigliano. La sua cella, ad esempio, era stata trasformata in un nascondiglio sicuro dove occultare i telefoni cellulari illecitamente introdotti nel penitenziario. Un compito che Porcino assolveva, come confermato anche dai collaboratori, percependo come pagamento beni e droga che, in alcuni casi, provvedeva a rivendere ad altri detenuti. Scampato al blitz di ieri mattina, si è costituto quando, ormai braccato, ha compreso di non avere alcuna possibilità di fuga.