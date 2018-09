Venerdì 7 Settembre 2018, 20:30

Oggi pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Afragola hanno arrestato Marino Pasquale 57enne e Maione Nunzia, 56enne per il reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso tra loro.I poliziotti, al fine di contrastare il dilagante fenomeno di spaccio di droga nella zona IACP di Caivano, hanno effettuato un servizio di appostamento che ha permesso di individuare e accertare le modalità con le quali il Marino gestiva la piazza di spaccio, effettuando delle consegne a domicilio su richiesta dei vari acquirenti.Infatti il 57enne dopo aver ricevuto la telefonata dall’acquirente partiva con il suo motociclo per la consegna, telefonicamente pattuita.Marino Pasquale è stato bloccato a bordo del suo scooter dai poliziotti mentre stava effettuando la solita consegna ad un giovane, il quale, alla vista degli agenti riusciva a scappare.Gli agenti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione, dove è stata bloccata la moglie, la quale alla vista dei poliziotti, ha tentato di allontanarsi frettolosamente con due borselli.I poliziotti hanno rinvenuto all’interno dei due borselli, 137,70 grammi di marijuana divisi in 62 involucri, un bilancino elettrico di precisione e 40 euro.I due coniugi sono stati arrestati e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria accompagnati, in regime degli arresti domiciliari, presso la loro abitazione, in attesa del processo on rito per direttissima che si terrà domani mattina.