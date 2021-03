Spaccio di droga con il lockdown, arrestato pusher di 25 anni a Saviano

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato di Nola hanno notato in via Molino a Saviano tre persone a bordo di un’auto in sosta il cui conducente ha consegnato qualcosa ad uno dei passeggeri in cambio di denaro.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando il conducente in possesso di un involucro contenente cocaina e di 70 euro, mentre l'acquirente è stato trovato in possesso di tre involucri della stessa sostanza del peso di un grammo.

Inoltre, gli agenti hanno effettuato un controllo in via Molino presso l’abitazione dello spacciatore e hanno rinvenuto, occultati nella camera da letto, 11 involucri già confezionati di circa tre grammi di cocaina, una bustina con circa 0,5 grammi di marijuana, tre bilancini e diverso materiale per il confezionamento.

Carlo Guerriero, 25enne savianese con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, mentre l'acquirente, un 21enne di San Gennaro Vesuviano, è stato sanzionato amministrativamente; infine, tutti e tre gli occupanti dell'auto sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti-Covid19 poiché trovati fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo.

